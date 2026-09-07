Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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07.09.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Holcim. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 73,94 CHF zu.
Das Papier von Holcim konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 73,94 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'278 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 74,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,42 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 192'618 Holcim-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 11,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Holcim-Aktie derzeit noch 18,72 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,87 CHF belaufen. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Holcim möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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