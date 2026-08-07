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07.08.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag mit Kursverlusten

Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Holcim gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 72,50 CHF ab.

Holcim
71.49 CHF -1.60%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,1 Prozent auf 72,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'566 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Holcim-Aktie bis auf 72,30 CHF. Bei 72,58 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 99'802 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,10 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 1,70 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.70 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.70 Mrd. CHF eingefahren.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,68 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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