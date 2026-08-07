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07.08.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Freitagnachmittag leichter

Holcim Aktie News: Holcim am Freitagnachmittag leichter

Die Aktie von Holcim gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Holcim-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 71,42 CHF.

Holcim
71.49 CHF -1.60%
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Die Holcim-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 71,42 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'584 Punkten liegt. Die Holcim-Aktie sank bis auf 71,14 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 72,58 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 530'555 Stück gehandelt.

Am 03.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,54 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,57 Prozent. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Holcim am 02.03.2018 vor. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,68 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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