Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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07.08.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Holcim. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 71,80 CHF.
Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 71,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'603 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Holcim-Aktie bei 71,52 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,58 CHF. Bisher wurden heute 265'790 Holcim-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 13,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,30 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 3,68 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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