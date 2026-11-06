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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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06.11.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag tiefer

Holcim Aktie News: Holcim am Freitagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 73,02 CHF abwärts.

Holcim
73.15 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 73,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'712 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Holcim-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,40 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,34 CHF. Bisher wurden heute 177'874 Holcim-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Holcim-Aktie derzeit noch 13,04 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 CHF je Holcim-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,76 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2367 18.06.2027 158193948
Long 734.2 20.11.2026 157924288
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.7893 17.12.2027 156034532
Short 7341.9995 20.11.2026 160008196
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.198 11.62 162066432
Long 11.654 6.13 161893980
Long 13.1107 5.18 161893979
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7981 11.62 150389043
Short 12.0361 5.28 158464433
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -40.88 146215905
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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