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06.11.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von Holcim gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 73,28 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 73,28 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'722 Punkten realisiert. Der Kurs der Holcim-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,40 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,34 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 581'087 Stück.
Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,64 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,99 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 CHF, nach 1,70 CHF im Jahr 2025. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.
Die Holcim-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.
Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,76 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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