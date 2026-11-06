Holcim Aktie News: Holcim verbilligt sich am Freitagmittag

Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 72,50 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'616 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 72,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,34 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Holcim-Aktien beläuft sich auf 326'741 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2026 auf bis zu 82,54 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 13,85 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 25.02.2027 vorlegen. Am 25.02.2028 wird Holcim schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,76 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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