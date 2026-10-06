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06.10.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Holcim. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 65,18 CHF.

Holcim
65.21 CHF 0.17%
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Das Papier von Holcim konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 65,18 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Die Holcim-Aktie legte bis auf 65,28 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 64,94 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 17'680 Holcim-Aktien gehandelt.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Holcim rechnen Experten am 25.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,71 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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