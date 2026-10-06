Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 65,40 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 65,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'772 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 66,06 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,94 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 236'285 Holcim-Aktien.
Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,21 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,10 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 CHF je Holcim-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Holcim von vor 3 Jahren eingebracht
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Holcim von vor einem Jahr angefallen
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Holcim von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Holcim AG
|
17:58
|SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Holcim Aktie News: Holcim am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SMI zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Holcim AG
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.