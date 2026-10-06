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06.10.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Nachmittag

Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 65,40 CHF.

Holcim
65.54 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Holcim-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 65,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'772 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 66,06 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,94 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 236'285 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 markierte das Papier bei 82,54 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 26,21 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,10 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 lud Holcim zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2017 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 CHF je Holcim-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3019 18.12.2026 154259389
Long 652 18.12.2026 155488385
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 11.6429 17.09.2027 160910909
Short 652 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1648 11.76 145140945
Long 12.3019 5.91 154811462
Long 21.7333 2.26 154809780
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6696 14.12 157689167
Short 11.6429 5.35 161357126
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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