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06.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag auf grünem Terrain

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 65,74 CHF zu.

Holcim
65.54 CHF 0.68%
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Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 65,74 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'858 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Holcim-Aktie sogar auf 66,06 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 64,94 CHF. Zuletzt wechselten 125'834 Holcim-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. 25,56 Prozent Plus fehlen der Holcim-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 8,58 Prozent wieder erreichen.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals präsentierte Holcim am 02.03.2018. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,21 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holcim ein EPS von -5,21 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,71 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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