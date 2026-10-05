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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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05.10.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag behauptet

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag behauptet

Die Aktie von Holcim zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Holcim-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 64,70 CHF.

Holcim
64.44 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'698 Punkten tendiert. Die Holcim-Aktie legte bis auf 64,84 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,58 CHF nach. Bei 64,58 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 26'531 Holcim-Aktien umgesetzt.

Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Holcim-Aktie 7,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 äusserte sich Holcim zu den Kennzahlen des am 31.12.2017 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,71 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4667 20.12.2030 160235574
Long 12.2566 15.06.2029 160235561
Long 649.6 20.11.2026 157924288
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.4317 18.06.2027 157230588
Short 11.3965 17.09.2027 160910909
Short 646.6 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1055 10.78 145140945
Long 12.2 4.87 154811462
Long 21.5533 1.18 154809780
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6487 15.40 157689167
Short 7.922 10.48 160676096
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 146215911
Long 8 -13.15 147182342
Long 12 -8.33 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

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13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
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Short 15’062.97 8.93 S5ZB0U
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Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.93 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Holcim AG 64.94 0.43% Holcim AG

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