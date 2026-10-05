Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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05.10.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag behauptet
Die Aktie von Holcim zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Holcim-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 64,70 CHF.
Die Holcim-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'698 Punkten tendiert. Die Holcim-Aktie legte bis auf 64,84 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Holcim-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,58 CHF nach. Bei 64,58 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 26'531 Holcim-Aktien umgesetzt.
Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Holcim-Aktie 7,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 äusserte sich Holcim zu den Kennzahlen des am 31.12.2017 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Holcim im Jahr 2026 3,71 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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