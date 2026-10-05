Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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05.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim präsentiert sich am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Holcim gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Holcim zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 65,14 CHF.
Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 65,14 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Holcim-Aktie legte bis auf 65,64 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,58 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 309'351 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,71 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Holcim-Aktie mit einem Verlust von 7,74 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.70 Mrd. CHF gegenüber 6.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,71 CHF je Holcim-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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