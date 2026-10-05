Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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05.10.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 65,38 CHF nach oben.
Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 65,38 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'726 Punkten tendiert. Der Kurs der Holcim-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,64 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 64,58 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180'734 Holcim-Aktien umgesetzt.
Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 8,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,71 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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