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04.09.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag nahe Nulllinie

Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Holcim zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Holcim-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 72,20 CHF.

Holcim
72.80 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Die Holcim-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 72,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'400 Punkten steht. In der Spitze legte die Holcim-Aktie bis auf 72,62 CHF zu. Das Tagestief markierte die Holcim-Aktie bei 72,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,18 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 23'254 Holcim-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Mit einem Zuwachs von 14,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 16,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Holcim-Aktionäre 1,70 CHF je Wertpapier. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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