Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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04.09.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim verteuert sich am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Holcim. Das Papier von Holcim legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 73,10 CHF.
Das Papier von Holcim legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 73,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'385 Punkten tendiert. Die Holcim-Aktie legte bis auf 73,18 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,18 CHF. Bisher wurden heute 145'985 Holcim-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Abschläge von 17,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,72 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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