Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Freitagmittag an Boden

Das Papier von Holcim konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 59,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 10'590 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Holcim-Aktie bei 59,20 CHF. Bei 58,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 189'425 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,76 CHF an. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 5,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 44,47 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 32,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Holcim liess sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 5'725,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -30,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 8'240,00 CHF umsetzen können.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 28.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Holcim einen Gewinn von 5,21 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch