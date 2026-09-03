Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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03.09.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Holcim-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 70,80 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 70,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'354 Punkten steht. Die Holcim-Aktie sank bis auf 70,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,86 CHF. Bisher wurden heute 27'830 Holcim-Aktien gehandelt.
Bei 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 hat Holcim die Kennzahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Holcim hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Holcim-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,72 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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