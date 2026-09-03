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03.09.2026 16:29:00

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Donnerstagnachmittag

Holcim Aktie News: Holcim gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Holcim. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 71,96 CHF zu.

Holcim
72.01 CHF 1.91%
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Das Papier von Holcim konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 71,96 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'380 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 72,64 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,86 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 389'455 Holcim-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Holcim-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Holcim am 02.03.2018. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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