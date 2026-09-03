Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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03.09.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim zeigt sich am Mittag fester
Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 71,78 CHF.
Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 71,78 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'372 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Holcim-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,54 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 70,86 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 222'376 Holcim-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Holcim-Aktie mit einem Kursplus von 14,99 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 19,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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