Holcim Aktie News: Holcim am Montagnachmittag gesucht

Das Papier von Holcim legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,5 Prozent auf 71,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'783 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Holcim-Aktie bei 71,52 CHF. Bei 69,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 511'940 Holcim-Aktien.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Holcim-Aktie somit 13,50 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,10 CHF ab. Abschläge von 15,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Holcim-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Holcim in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.70 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Holcim die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,76 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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