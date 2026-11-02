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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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02.11.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag höher

Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag höher

Die Aktie von Holcim zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Holcim-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 70,42 CHF zu.

Holcim
70.32 CHF 2.45%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Holcim nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,1 Prozent auf 70,42 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'777 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Holcim-Aktie sogar auf 70,48 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 69,00 CHF. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 229'238 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,54 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.02.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,21 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 14,65 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,21 CHF gegenüber -5,21 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,76 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.1276 16.06.2028 157231684
Long 7035.9995 20.11.2026 157924288
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.1942 18.06.2027 157230588
Short 7035.9995 20.11.2026 161357461
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1071 11.70 160577689
Long 11.7267 6.05 161595354
Long 18.041 3.06 161595351
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5738 12.12 152989618
Short 11.5344 5.73 157689167
Short 24.2621 1.22 160676096
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.61 146215911
Long 8 -14.27 147182342
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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