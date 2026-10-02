Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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02.10.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Mittag im Plus
Die Aktie von Holcim gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 64,88 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 64,88 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'675 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 65,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 64,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207'243 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,22 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 7,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Holcim am 02.10.2026
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