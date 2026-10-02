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02.10.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag im Plus

Holcim Aktie News: Holcim am Mittag im Plus

Die Aktie von Holcim gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Holcim-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 64,88 CHF nach oben.

Holcim
65.22 CHF 1.48%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 64,88 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'675 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Holcim-Aktie bei 65,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 64,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Holcim-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207'243 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,54 CHF) erklomm das Papier am 03.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,22 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 60,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 7,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.03.2018 legte Holcim die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2017 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.70 Mrd. CHF gelegen.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Holcim veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,71 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2566 18.12.2026 154259389
Long 649.6 18.12.2026 146983174
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.4317 18.06.2027 157230588
Short 11.3965 17.09.2027 160910909
Short 649.6 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1385 11.22 145140945
Long 12.2566 5.34 154811462
Long 21.6533 1.66 154809780
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6487 14.90 157689167
Short 7.922 10.00 160676096
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.59 146215911
Long 8 -13.15 147182342
Long 12 - 161157915
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’067.41 8.90 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’660.92 02.10.2026 17:30:36
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Long 12’819.48 13.69 SGHBWU
Long 12’272.53 8.87 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Holcim AG 64.66 0.28% Holcim AG

Holcim am 02.10.2026

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