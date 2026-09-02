Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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02.09.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Anleger schicken Holcim am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Holcim gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 70,80 CHF abwärts.
Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 70,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'345 Punkten steht. Im Tief verlor die Holcim-Aktie bis auf 69,78 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 609'448 Holcim-Aktien.
Bei einem Wert von 82,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 16,58 Prozent zulegen. Bei 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Holcim-Aktie 17,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Holcim-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Holcim am 02.03.2018. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Holcim im vergangenen Quartal 6.70 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umsetzen können.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Holcim wird am 26.02.2027 gerechnet. Holcim dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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