Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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02.09.2026 12:29:00
Holcim Aktie News: Holcim gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Holcim. Die Holcim-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 69,96 CHF.
Die Holcim-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 69,96 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'291 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 69,78 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 322'916 Holcim-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,98 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 60,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Holcim.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,72 CHF je Aktie in den Holcim-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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