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Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059

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01.10.2026 09:29:00

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag tiefer

Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,46 CHF ab.

Holcim
64.26 CHF -4.04%
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Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 66,46 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'718 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 66,14 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,34 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 29'155 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 9,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,70 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2719 18.06.2027 143969745
Long 12.234 15.06.2029 160235561
Long 648.4 16.10.2026 159436412
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.2231 18.06.2027 157230588
Short 12.2113 19.03.2027 155830631
Short 647.2 18.12.2026 146427154
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2719 12.48 146427037
Long 11.9852 7.04 154811463
Long 30.8762 1.53 154809779
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4487 14.00 157689167
Short 7.5395 9.14 160676096
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.61 146215911
Long 8 -10.98 147182342
Long 12 -6.74 146536704
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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11.05.26 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Holcim Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’266.82 19.90 S3B1TU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 18.44 S4BF7U
Long 12’842.98 13.83 BSU9TU
Long 12’239.76 8.98 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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Holcim AG 64.48 -3.21% Holcim AG

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