Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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01.10.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von Holcim gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Holcim-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,46 CHF ab.
Die Holcim-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 66,46 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'718 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Holcim-Aktie ging bis auf 66,14 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,34 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 29'155 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 82,54 CHF erreichte der Titel am 03.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Holcim-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 60,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Holcim-Aktie ist somit 9,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 CHF aus. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,21 CHF. Im Vorjahresquartal waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6.70 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Holcim 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,70 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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