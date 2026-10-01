Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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01.10.2026 16:29:00
Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Holcim. Zuletzt ging es für die Holcim-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 64,60 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,0 Prozent auf 64,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'667 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Holcim-Aktie bis auf 64,36 CHF. Mit einem Wert von 66,34 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 670'840 Holcim-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (60,10 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Holcim-Aktie 6,97 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 CHF. Im Vorjahr hatte Holcim 1,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Holcim veröffentlichte am 02.03.2018 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6.70 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Holcim-Aktie in Höhe von 3,70 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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