Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2026 09:29:00
Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Holcim-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 70,82 CHF.
Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 70,82 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'348 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Holcim-Aktie bisher bei 70,60 CHF. Bei 71,28 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 26'465 Holcim-Aktien.
Bei einem Wert von 82,54 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Holcim-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,10 CHF. Abschläge von 15,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF an Holcim-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,87 CHF. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Holcim mit einem Umsatz von insgesamt 6.70 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.70 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Holcim-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,72 CHF je Holcim-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Holcim-Aktie
SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Holcim-Aktie legt zu: Baustoffkonzern schluckt Fermacell für dreistelligen Millionenbetrag
SMI-Wert Holcim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Holcim-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Holcim AG
|
09:29
|Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagvormittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Handel in Zürich: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Holcim Aktie News: Holcim am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Holcim Aktie News: Holcim am Montagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI aktuell (finanzen.ch)