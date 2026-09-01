Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagnachmittag fester

Das Papier von Holcim legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 71,22 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'327 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Holcim-Aktie bei 71,64 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,28 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 307'023 Holcim-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2026 bei 82,54 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,89 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,10 CHF am 09.03.2026. Der derzeitige Kurs der Holcim-Aktie liegt somit 18,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Holcim-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,87 CHF ausgeschüttet werden. Am 02.03.2018 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2017 abgelaufenen Jahresviertel vor. Holcim hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,21 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,21 CHF je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Holcim-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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