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01.09.2026 12:29:00

Holcim Aktie News: Holcim verbilligt sich am Mittag

Holcim Aktie News: Holcim verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Holcim gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Holcim-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 70,78 CHF.

Holcim
71.34 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Holcim gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 70,78 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'239 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Holcim-Aktie bis auf 70,48 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,28 CHF. Bisher wurden via SIX SX 113'006 Holcim-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,54 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 16,61 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 60,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Holcim-Aktie 17,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 CHF je Holcim-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2017 abgelaufenen Quartal legte Holcim am 02.03.2018 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,21 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Holcim -5,21 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Holcim am 26.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Holcim-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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