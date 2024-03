Holcim Aktie News: Anleger greifen bei Holcim am Freitagnachmittag zu

Das Papier von Holcim legte um 04:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 73,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'480 Punkten tendiert. Der Kurs der Holcim-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,88 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 72,84 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 982'844 Holcim-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,52 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,34 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,62 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2022. Am 28.02.2024 äusserte sich Holcim zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8'240,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7'342,00 CHF.

Holcim dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Holcim dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

In der Holcim-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,57 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch