Holcim-Aktie in Rot: Übernahme von Xella abgeschlossen

Der Zukauf wurde bereits im vergangenen Oktober angekündigt und sollte im zweiten oder dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Damit liegt Holcim also gut im Zeitplan.

Für 2026 werden Nettoumsätze bei Xella von 1 Milliarde Euro erwartet, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Die Transaktion soll im dritten Jahr Synergien beim EBITDA von 60 Millionen Euro bringen. Bereits im ersten Jahr seien positive Effekte auf EPS und Free Cashflow zu erwarten. Ab dem dritten Jahr wird ein positiver Beitrag zur Kapitalrendite erwartet.

Der Transaktionswert der Übernahme lag gemäss der Mitteilung im Oktober bei 1,85 Milliarden Euro. Die Übernahme treibe die Strategie "NextGen Growth 2030" voran.

Mit dem Zukauf erweitert der Baustoffhersteller sein Angebot um Marken wie Ytong, Hebel, Silka und Multipor. Xella beschäftigt rund 4000 Mitarbeitende und hat Standorte in 22 Ländern.

Holcim-CEO: Bei Xella-Übernahme "stimmen Timing und Bewertung perfekt"

Holcim hat den Baustoffhersteller Xella nach Einschätzung von Konzernchef Miljan Gutovic zu einem günstigen Zeitpunkt übernommen. Der Kauf erfolge am Tiefpunkt des Bauzyklus, während sich in wichtigen Märkten wie Deutschland und Frankreich bereits Anzeichen einer Erholung zeigten, sagte er in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" vom Freitag.

"Bei dieser Akquisition stimmen Timing und Bewertung perfekt", sagte er. Mit der Übernahme von Xella für 1,85 Milliarden Euro steigt Holcim in den Markt für Wandsysteme ein und erweitert sein Angebot zu integrierten Baulösungen. "Mit Xella können wir unseren Kunden künftig Komplettlösungen vom Fundament bis zum Dach anbieten", sagte Gutovic. Die Akquisition sei ein zentraler Baustein der Wachstumsstrategie "NextGen Growth 2030".

Trotz der anhaltenden Schwäche im europäischen Wohnungsbau sieht Gutovic erhebliches Potenzial. Neben den Erholungssignalen in einzelnen Märkten verweist er auf den strukturellen Wohnungsmangel in Europa. Wachstumschancen sieht Gutovic zudem im energieeffizienten Bauen sowie im Reparatur- und Sanierungsmarkt.

Bis zum dritten Jahr nach der Übernahme erwartet Holcim Ebitda-Synergien von rund 60 Millionen Euro. Diese sollen je zur Hälfte aus Kosteneinsparungen und zusätzlichem Umsatz stammen.

Die Übernahme schränkt laut Gutovic die Akquisitionsfähigkeit des Konzerns nicht ein. "Unsere Bilanz ist kerngesund, wir haben das Jahr 2025 mit einem Verschuldungsgrad von 0,9 beendet. Wenn ein grosses Zielobjekt attraktiv ist, greifen wir zu, wie jüngst in Kolumbien."

Für 2026 zeigt sich Gutovic zuversichtlich. Nach wetterbedingten Belastungen zu Jahresbeginn habe sich das Geschäft deutlich belebt. Während sich der Wohnungsbau erhole, profitiere Holcim weiterhin von einer starken Nachfrage im Infrastrukturbereich.

Holcim ernennt Angela Bachmann zur Chefin für Zentraleuropa

Der Baustoffkonzern Holcim hat Angela Bachmann zur neuen Chefin für den Cluster Zentraleuropa ernannt. Die bisherige Landeschefin in Tschechien übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für die Geschäfte in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien, wie Holcim am Freitag mitteilte.

Bachmann folgt auf Haimo Primas. Er verlasse den Konzern nach 24 Jahren und werde ausserhalb von Holcim eine neue berufliche Herausforderung annehmen, wie es hiess. Holcim will unter der neuen Führung unter anderem die Transformation des Geschäfts und ein nachhaltiges Gewinnwachstum in der Region vorantreiben.

Bachmann ist studierte Betriebsökonomin. Sie verfügt laut dem Unternehmen über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in der Baustoffindustrie. Zuletzt leitete sie die tschechische Landesgesellschaft von Holcim, wo sie Effizienzsteigerungen und ein Wachstum des operativen Gewinns (EBIT) erzielt habe.

An der SIX fiel die Holcim -Aktie letztlich um 0,67 Prozent auf 76,92 Franken.

dm/cg

Zürich (awp)