Holcim-Aktie im Plus: Holcim übernimmt US-Betonfirma Cowden

Mit der Akquisition der Betonfirma Cowden Inc. will Holcim in der US-Region "Pazifischer Nordwesten" seine Präsenz verstärken. Ein Kaufpreis wird nicht genannt.

Cowden sei ein auf Transportbeton und Zuschlagstoffe spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Bellingham im Bundesstaat Washington, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Cowden Inc. wurde den Angaben nach 1945 gegründet und betreibt mit rund 100 Mitarbeitenden zwei Transportbetonwerke und acht Zuschlagstoffanlagen mit eigenem Fuhrpark.

Das Unternehmen werde unter dem Namen Cowden, einem Geschäftsbereich von Aggregate Industries Pacific Northwest, firmieren, heisst es weiter.

An der SIX gewinnt die Holcim-Aktie am Dienstag zeitweise 2,02 Prozent auf 48,02 Franken.

sta/kae

Zürich (awp)