Holcim-Aktie im Minus: Fast zwei Milliarden Franken an Steuern in 2021 gezahlt

Gleich hoch waren die Zahlungen an Aktionäre, Kreditgeber und Investoren.

Dies geht aus dem "Tax Transparency Report", den das Unternehmen am Donnerstag veröffentlicht hat. Demnach hat Holcim 89 Prozent der Steuerzahlungen an Regierungen und Länder geleistet, in denen 90 Prozent der Verkäufe getätigt wurden.

Laut dem Bericht hat Holcim vergangenes Jahr 3,8 Milliarden Franken an Mitarbeitende für Löhne, Gehälter und andere Leistungsprämien ausgezahlt. 17,8 Milliarden gab der Konzern im Beschaffungswesen aus.

An der SIX gibt die Holcim-Aktie zeitweise 0,33 Prozent auf 41,77 Franken nach.

bol/tp

Zug (awp)