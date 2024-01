Holcim-Aktie: Holcim will Nordamerikageschäft an US-Börse bringen - Europa-Chef wird neuer CEO

Gleichzeitig hat der Konzern einen neuen Konzernchef ernannt.

Das Nordamerikageschäft soll als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an der Börse kotiert werden, wie Holcim am Sonntag mitteilte. Es entstehe der "führende Anbieter von Baulösungen in der Region".

Holcim habe sowohl finanziell als auch operativ eine noch nie dagewesene Stärke erreicht. Die Börsenkotierung in den USA werde es dem neu geschaffenen Unternehmen ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Die Abspaltung ist für die erste Jahreshälfte 2025 vorgesehen. Im zweiten Halbjahr 2024 werde es Investorentage geben, dann werde über die endgültige Struktur der Abspaltung informiert. An einer ausserordentlichen Generalversammlung im voraussichtlich im ersten Quartal würden die Aktionären dann über die US-Kotierung abstimmen.

Europa-Chef wird neuer CEO

Gleichzeitig wurde Miljan Gutovic per 1. Mai 2024 zum neuen CEO ernannt. Der derzeitige CEO und Verwaltungsratspräsident Jan Jenisch werde sich auf seine Rolle als VRP konzentrieren sowie die Ausgliederung und Kotierung des Nordamerikageschäfts in den USA leiten.

Gutovic ist den Angaben zufolge seit 2018 Mitglied des "Group Executive Committee". Er war Leiter der Region "Middle East and Africa" und anschliessend der Region Europa sowie Group Operational Excellence.

