Holcim-Aktie gewinnt leicht: Holcim übernimmt Assets von Ol-Trans in Polen

Er hat dazu mit Ol-Trans, einem Transportbetonhersteller in der Region Danzig-Sopot-Gdynia, eine Vereinbarung unterzeichnet. Mit einem geschätzten Nettoumsatz von 27 Millionen Franken im Jahr 2022 werde die Transaktion das lokale Transportbetonnetz von Holcim stärken und die Führungsposition in Nordpolen festigen, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag. Mit der Transaktion werde man auch den Absatz von grünem ECOPact-Beton steigern, der in Polen einen um bis zu 50 Prozent geringeren ökologischen Fussabdruck aufweise.

Die Kunden würden ausserdem von einem verbesserten Zugang zu nachhaltigen Lösungen wie Agila Fibro profitieren, einem selbstverdichtenden Beton, der den Einsatz von Stahlbewehrung um 40-50 Prozent reduziere.

Die Akquisition stehe im Einklang mit dem Ziel, mit innovativen Baulösungen - vom grünen Beton ECOPact bis zu energieeffizienten Dachsystemen - profitables Wachstum zu erzielen, heisst es weiter. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2022 erwartet.

Die Holcim-Aktie wird von Schweizer Anlegern zeitweise 0,97 Prozent höher bei 41,64 CHF gehandelt.

