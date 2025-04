Holcim-Aktie gewinnt: Aktionäre erhalten Amrize-Aktie bei Spin-Off

Der Verwaltungsrat beantragt die entsprechende Sonderausschüttung in Form einer Sachdividende, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Der Spin-off soll nach Zustimmung der Generalversammlung vom 14. Mai im Juni 2025 erfolgen, sofern weitere Bedingungen erfüllt seien, heissz es in der Einladung zur GV. Die Aktien von Amrize sollen demnach künftig an der New Yorker Börse NYSE und an der Schweizer SIX unter dem Ticker "AMRZ" gehandelt werden.

Holcim verspricht sich von der Kapitalmarkttrennung einen klareren strategischen Fokus und neue Wertschöpfungspotenziale. Die Transaktion soll sowohl in der Schweiz als auch in den USA steuerneutral sein.

Die Holcim-Aktie notierte an der Schweizer Börse letztlich 2,56 Prozent höher bei 86,46 Franken.

Zürich (awp)