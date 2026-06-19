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19.06.2026 09:51:03
Holcim-Aktie fester: Übernahme von Xella abgeschlossen
Holcim hat die Übernahme von Xella abgeschlossen, einem führenden Anbieter im europäischen Wandbaustoffmarkt.
Für 2026 werden Nettoumsätze bei Xella von 1 Milliarde Euro erwartet, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Die Transaktion soll im dritten Jahr Synergien beim EBITDA von 60 Millionen Euro bringen. Bereits im ersten Jahr seien positive Effekte auf EPS und Free Cashflow zu erwarten. Ab dem dritten Jahr wird ein positiver Beitrag zur Kapitalrendite erwartet.
Der Transaktionswert der Übernahme lag gemäss der Mitteilung im Oktober bei 1,85 Milliarden Euro. Die Übernahme treibe die Strategie "NextGen Growth 2030" voran.
Mit dem Zukauf erweitert der Baustoffhersteller sein Angebot um Marken wie Ytong, Hebel, Silka und Multipor. Xella beschäftigt rund 4000 Mitarbeitende und hat Standorte in 22 Ländern.
Holcim ernennt Angela Bachmann zur Chefin für Zentraleuropa
Der Baustoffkonzern Holcim hat Angela Bachmann zur neuen Chefin für den Cluster Zentraleuropa ernannt. Die bisherige Landeschefin in Tschechien übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für die Geschäfte in Österreich, Tschechien, Ungarn und Slowenien, wie Holcim am Freitag mitteilte.
Bachmann folgt auf Haimo Primas. Er verlasse den Konzern nach 24 Jahren und werde ausserhalb von Holcim eine neue berufliche Herausforderung annehmen, wie es hiess. Holcim will unter der neuen Führung unter anderem die Transformation des Geschäfts und ein nachhaltiges Gewinnwachstum in der Region vorantreiben.
Bachmann ist studierte Betriebsökonomin. Sie verfügt laut dem Unternehmen über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in der Baustoffindustrie. Zuletzt leitete sie die tschechische Landesgesellschaft von Holcim, wo sie Effizienzsteigerungen und ein Wachstum des operativen Gewinns (EBIT) erzielt habe.An der SIX steigt die Holcim-Aktie zeitweise um 0,45 Prozent auf 77,79 Franken.
dm/cg
Zürich (awp)
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