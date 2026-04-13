Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’064 -0.9%  SPI 18’339 -0.8%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’495 -1.3%  Euro 0.9241 0.1%  EStoxx50 5’850 -1.3%  Gold 4’715 -0.7%  Bitcoin 56’160 0.2%  Dollar 0.7908 0.0%  Öl 102.6 8.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche149905998Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick Givaudan: Schwaches Q1 erwartet - Iran-Krieg verstärkt Gegenwind
Ausblick: BMW gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick Sika Q1: Wechselkurse und schwaches China belasten
Palantir-Aktie: Politischer Rückenwind und Starinvestorin - steht die Wende bevor?
Straumann-Aktie verliert: Cyberangriff auf Altsystem ohne operative Folgen
Suche...
Plus500 Depot
Terrorfinanzierung 13.04.2026 14:00:36

Holcim-Aktie fällt:Lafarge in Frankreich wegen Terrorfinanzierung in Syrien schuldig

Holcim-Aktie fällt:Lafarge in Frankreich wegen Terrorfinanzierung in Syrien schuldig

Der französische Zementhersteller Lafarge, der zum Schweizer Unternehmen Holcim gehört, sowie acht ehemalige Führungskräfte wurden am Montag vom Pariser Strafgericht der Terrorfinanzierung in den Jahren 2013 und 2014 für schuldig befunden.

Sie sollen Gruppen von Dschihadisten bezahlt haben, damit diese eine Fabrik mitten im syrischen Bürgerkrieg in Betrieb halten.

Das Unternehmen zahlte laut Urteil des Gerichts an drei Dschihadisten-Gruppen, darunter den Islamischen Staat (IS), insgesamt fast 5,6 Millionen Euro. Das Gericht betonte, dass dies den Gruppen die "Vorbereitung von Terroranschlägen" ermöglicht habe, darunter die Anschläge in Frankreich im Januar 2015.

"Diese Art der Finanzierung terroristischer Organisationen, insbesondere des IS, war entscheidend für die Kontrolle der Terrorgruppe über die natürlichen Ressourcen in Syrien", erklärte die Gerichtsvorsitzende Isabelle Prévost-Desprez. Das Geld habe es der Terrorgruppe ermöglicht, Terrorakte in der Region und im Ausland, insbesondere in Europa, zu finanzieren.

"Wahl zwischen zwei schlechten Lösungen"

Während des langwierigen Prozesses im vergangenen November und Dezember versuchte die Verteidigung, die Erzählung zu widerlegen, dass die damals brandneue Zementfabrik aus rein finanziellen Gründen weiter betrieben wurde, obwohl die Sicherheit der 1000 Mitarbeitenden gefährdet war.

"Man kann sich die Hände waschen und gehen, aber was wäre mit den Arbeitern der Fabrik passiert, wenn wir gegangen wären?", fragte Christian Herrault, ehemaliger stellvertretender Geschäftsführer von Lafarge, in der Vernehmung. "Wir hatten die Wahl zwischen zwei schlechten Lösungen, der schlimmsten und der weniger schlimmen."

Das Gericht hatte sich wochenlang mit der Aufarbeitung der Zahlungen von Lafarge an die Gruppen IS und Jabhat al-Nosra beschäftigt. Das Geld fiel unter anderem für die Finanzierung von Erdöl sowie für "Sicherheitszahlungen" und die Durchfahrt von Mitarbeitenden und Waren durch Kontrollpunkte in der Region an.

"Man war der Überzeugung, dass der Krieg nicht lange dauern würde", verteidigte sich Bruno Pescheux, einer der Hauptangeklagten, der von 2008 bis Sommer 2014 als Geschäftsführer der syrischen Lafarge-Tochtergesellschaft tätig war. "Wenn man das nicht versteht, dann versteht man auch nicht, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden."

"Fehlende Reue"

Vor Gericht betonten die beiden Staatsanwältinnen der französischen Antiterrorbehörde (Pnat) "die völlige Abwesenheit einer jihadistischen Ideologie" bei den Angeklagten, stellten aber auch deren "fehlende Reue" und "fehlende Entschuldigung" für die Taten fest. Sie forderten für die Firma Lafarge die maximale Geldstrafe von 1,125 Millionen Euro sowie eine teilweise Beschlagnahmung des Vermögens in Höhe von 30 Millionen Euro.

Gegen den ehemaligen Konzernchef Bruno Lafont, der vehement bestreitet, von den illegalen Zahlungen gewusst zu haben, forderte die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft mit aufschiebender Wirkung, aber ohne sofortige Vollstreckung. Das Pnat ist der Ansicht, dass Bruno Lafont über die Vorgänge sehr wohl informiert war und "klare Anweisungen" zur Aufrechterhaltung der Produktion gegeben habe, "ein rein wirtschaftlicher Entscheid, der mit einem unglaublichen Zynismus einherging".

Trotz der Millionen, die gezahlt wurden, wurde die Zementfabrik in Jalabiya am 18. September 2014 angesichts des Vormarsches des IS von Lafarge in aller Eile und ohne jede Vorbereitung evakuiert. Am nächsten Tag fiel sie in die Hände der Dschihadisten.

Die Holcim-Aktie verliert an der SIX zeitweise 1,67 Prozent auf 71,31 Franken.

rw/to/ls

Paris (awp/afp)

Weitere Links:

Lafarge-Prozess: Überstürzte Evakuierung der syrischen Zementfabrik im Fokus

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge:

Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.

Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.

☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.

Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.

Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.

Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.

Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?

Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

12:23 UBS Logo UBS KeyInvest: Start in die Berichtssaison
09:03 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
08:47 Erste Friedensgespräche ergebnislos
10.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Alphabet, Apple
10.04.26 Windkraft: Alles dreht sich
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’632.69 19.39 SG2BLU
Short 13’905.54 13.73 B94SVU
Short 14’417.91 8.91 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’063.72 13.04.2026 14:04:33
Long 12’509.37 19.25 S69BJU
Long 12’225.26 13.66 SBWBRU
Long 11’722.78 8.97 SSTBSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 15: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Swiss Re-Aktie schwächelt: SST-Quote bestätigt
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Lufthansa-Aktie rutscht ab: Piloten-Streik - Zahlreiche Flugausfälle in München erwartet
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
NIO-Aktie vor Trendwende? Jim Cramer setzt auf Tesla-Konkurrent aus China
SMI und DAX starten schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS legen zu: Rheinmetall mit neuem Raketen-JV
Apple-Aktie im Fokus: WWDC-Termin bestätigt - diese Highlights werden erwartet
NVIDIA-Aktie im Fokus: 40-Milliarden-Wette - Risiko oder cleverer Schachzug?

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.