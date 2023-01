Holcim-Aktie: EU-Millionenfinanzierung für Dekarbonisierung

Die beiden Projekte sollen zum "Green Deal" der EU beitragen, der dank "sauberen Technologien" bis ins Jahr 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft erreichen will.

Die Fördergelder würden die Entwicklung von Projekten zur Speicherung und Nutzung von Kohlendioxid (Carbon Capture Utilization and Storage CCUS) in Deutschland und Polen beschleunigen, teilte Holcim am Freitag mit. Der "Net-Zero"-Fahrplan von Holcim umfasse weltweit mehr als 50 Projekte zur Dekarbonisierung des Geschäfts.

Der Innovationsfonds der Europäischen Union ist laut den Angaben eines der weltweit grössten Finanzierungsprogramme für innovative kohlenstoffarme Technologien. Im Jahr 2022 habe der Fonds mehr als 1,8 Milliarden Euro für 17 Grossprojekte im Bereich der sauberen Technologien gesprochen. Insgesamt seien 138 Anträge eingereicht worden.

