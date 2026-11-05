|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zukauf
|
05.11.2026 09:29:00
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group
Der Baustoffkonzern baut seine Präsenz auf einem wichtigen Auslandsmarkt weiter aus. Dabei geht es nicht nur um zusätzliches Geschäft, sondern auch um ein strategisches Ziel für die kommenden Jahre.
Burdett Group ist im Südosten von Melbourne tätig
Die Burdett Group ist laut den Angaben im Südosten von Melbourne tätig. Das Unternehmen liefert Zuschlagstoffe, recycelt Bau- und Abbruchmaterialien sowie Sand. Burdett wurde gemäss dem Communiqué 1972 gegründet und beschäftigt mehr als 120 Mitarbeitende.
Holcim stärkt Recyclinggeschäft in Australien
Mit der Übernahme will der Baustoffkonzern seine Position im Wachstumsmarkt Australien stärken. Zudem soll die Transaktion zum Ziel beitragen, bis 2030 weltweit mehr als 20 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchmaterial pro Jahr zu recyceln. Finanzielle Bedingungen wurden nicht genannt.
Die Holcim-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 2,15 Prozent auf 74,92 CHF.
Zug (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Holcim AG
|
09:29
|Holcim Aktie News: Holcim tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07:00
|Holcim completes acquisition of Burdett Group to advance circular construction in Australia (EQS Group)
|
04.11.26
|Holcim Aktie News: Holcim am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Holcim Aktie News: Holcim am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI stärker (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI legt am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Holcim AG
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Holcim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI setzt Rekordlauf fort -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.