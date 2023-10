Holcim-Aktie dennoch unter Druck: Holcim hat im Sommerquartal trotz weniger Umsatz mehr Gewinn gemacht

Trotz weniger Umsatz hat der grösste Baustoffkonzern der Welt operativ mehr Gewinn erzielt.

So sank der Umsatz in den Monaten Juli bis Ende September deutlich um 8,8 Prozent auf 7,34 Milliarden Franken. Dies ist aber insbesondere auf die Verkäufe der Zementgeschäfte in Indien und Brasilien zurückzuführen. Auf der anderen Seite hat Holcim aber auch die Expansion im Dachgeschäft und in anderen Baubereichen mit Übernahmen fortgesetzt. Allein in diesem Jahr wurden insgesamt 21 Zukäufe getätigt.

Bereinigt um die Einflüsse der diversen Änderungen im Konsolidierungskreis ergab sich auf vergleichbarer Basis ein organisches Wachstum von 4,3 Prozent, wie Holcim am Freitag mitteilte.

Mehr Betriebsgewinn

Der wiederkehrende Betriebsgewinn EBIT stieg im dritten Quartal um 3,1 Prozent auf 1,6 Milliarden Franken. Das sei ein neuer Rekord. Darin sind Restrukturierungs-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten.

Auch hier waren die Geschäftsverkäufe ausschlaggebend für das nur kleine Plus. Ohne diese hätte der wiederkehrende Betriebsgewinn um 14,1 Prozent zugenommen. Die wiederkehrende EBIT-Marge verbesserte sich auf 21,8 Prozent von 19,3 Prozent vor einem Jahr.

Die Steigerung sei gelungen trotz einer tieferen Nachfrage in einigen Märkten und eines negativen Wechselkurseffekts in Höhe von 157 Millionen Franken. Ohne den Gegenwind von der Währungsfront hätte Holcim also über 1,7 Milliarden wiederkehrenden EBIT eingefahren. Den Reingewinn gibt der Konzern an ungraden Quartalen jeweils nicht bekannt.

Damit hat Holcim die Erwartungen der Analysten beim Umsatz leicht verfehlt, beim Betriebsgewinn allerdings übertroffen.

Umweltfreundlicher Zement floriert

Insgesamt hat Holcim in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 20,4 Milliarden Franken erzielt. Das ist ein Rückgang um 10,2 Prozent. Ohne die grossen Verkäufe von Indien und Brasilien hätte der Umsatz organisch um 6,2 Prozent zugenommen.

Ähnlich sieht es beim wiederkehrenden EBIT aus, der um 2,2 Prozent auf 3,64 Milliarden schrumpfte. Organisch wäre er dagegen um 13,8 Prozent gewachsen.

Fortschritte gab es auch beim Verkauf von umweltfreundlicherem Zement und Beton. Dieser habe in den ersten neun Monaten 19 Prozent aller Zement- und Transportbetonverkäufe ausgemacht. Der umweltfreundlichere Transportbeton (Ecopact) sei auf bestem Weg, dieses Jahr die Umsatzgrenze von 1 Milliarde Franken zu übertreffen. Mit dem emissionsärmeren Zement (Ecoplanet) will Holcim im Gesamtjahr gar über 2 Milliarden Umsatz einfahren.

Profitabilitätsziel erhöht

"Das dritte Quartal bestätigt Holcims starkes Ertragsprofil mit breit angelegten Wachstumstreibern, die eine weitere Steigerung der Rentabilität ermöglicht haben", erklärte Holcim-Chef Jan Jenisch im Communiqué: "Dieser Erfolg ist für uns Grund genug, die Prognose für 2023 anzuheben." Neu will Holcim im Gesamtjahr eine wiederkehrenden EBIT-Marge von mehr als 17 Prozent erzielen. Bislang hatte der Konzern über 16 Prozent angepeilt.

In den ersten neun Monaten wurde das Ziel mit 17,9 Prozent schon übertroffen. Das seien 1,5 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und ebenfalls ein neuer Rekord, schrieb Holcim.

Die restlichen Zielvorgaben liess das Unternehmen unverändert. So wird ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 6 Prozent erwartet. Der wiederkehrende EBIT soll ein organisches Wachstum von über 10 Prozent erreichen. Der Free Cashflow wird bei rund 3 Milliarden Franken erwartet.

Zudem will der Konzern im Bedachungsgeschäft bis 2026 mehr als 6 Milliarden Dollar Umsatz und mehr als 1,3 Milliarden Dollar EBIT erzielen. Dieses Ziel hatte Holcim schon im September am Investorentag erhöht. Grund dafür sei das überdurchschnittliche Wachstum und der überproportionale Anstieg der Rentabilität von Holcim.

So reagiert die Holcim-Aktie

Die Aktien von Holcim standen am Freitag unter Druck. Dabei übertraf der Zementkonzern beim Betriebsgewinn die Prognosen. Analysten zeigen sich aber wenig beeindruckt. Besonders überraschend komme dies nicht, hiess es in verschiedenen Kommentaren. Zudem wurde beim Umsatz die Erwartung leicht verfehlt.

Letztlich verlor die Holcim-Aktie im Schweizer Handel 0,93 Prozent auf 55,52 Franken.

Holcim schrammte im dritten Quartal beim Umsatz knapp an den Erwartungen vorbei. Nicht zuletzt dürfte dies am starken Franken gelegen haben. Doch gerade auch vom organischen Wachstum hatte sich viele Analysten etwas mehr erhofft. Gelobt werden dagegen die Fortschritte bei der Profitabilität. Sowohl beim Betriebsgewinn wie auch bei der Marge übertraf Holcim die Erwartungen. In der Folge hat das Management die entsprechenden Erwartung für das laufenden Jahr erhöht.

Für grosse Euphorie bei den Analysten sorgt dies aber nicht. So wird etwa darauf hingewiesen, dass die neue Guidance nun einfach den Konsenserwartungen entspreche. Bereits der deutsche Rivale Heidelberg Materials wurde vor gut einer Woche trotz erhöhtem Ausblick mit Kursverlusten abgestraft. Gut scheint also nicht gut genug zu sein. Offenbar waren die Erwartungen an der Börse im Vorfeld noch höher.

Es gibt aber auch klar positive Stimmen am Markt. Die Bank Vontobel etwa hebt den Rekordwert beim EBIT hervor und lobt die "erfolgreiche" Preissetzungsstrategie. Auch zuständige ZKB-Experte findet vorwiegend positive Worte. Der Turnaround bei den Solutions-&-Products-Margen stimme ihn für die nächsten Quartale "besonders zuversichtlich", schreibt er.

jb/dm

Zug (awp)