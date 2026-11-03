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Cyberattacke 03.11.2026 17:53:00

Holcim-Aktie dennoch knapp höher: Baustoffkonzern wird Ziel eines Cyberangriffs - Hacker erbeuten grosse Datenmenge

Holcim-Aktie dennoch knapp höher: Baustoffkonzern wird Ziel eines Cyberangriffs - Hacker erbeuten grosse Datenmenge

Holcim ist Opfer einer Cyberattacke geworden.

Holcim
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Eine Cyberbande erbeutete eine 360 GB schwereres Datenpaket des Baustoffkonzerns und droht mit dessen Veröffentlichung.

Hinter dem Angriff steht die Ransomware-Gruppe Emperador, wie das Fachmagazin "Inside IT" berichtet. Holcim bestätigt auf Anfrage des Mediums, man habe einen "begrenzten, unbefugten Zugriff auf Daten sowie deren Entwendung festgestellt." Was für Daten sich in dem erbeuteten Paket befinden, gibt Holcim nicht bekannt.

Die industriellen Steuerungssysteme, Produktionsstandorte und Logistiknetzwerke seien jedoch nicht betroffen. Der Geschäftsbetrieb sowie die Belieferung der Kunden laufe uneingeschränkt weiter. Nach Entdeckung des Vorfalls hätten Holcims Sicherheitsexperten Massnahmen zur Eindämmung ergriffen und eine Untersuchung eingeleitet.

Die Bande Emperador ist laut "Inside IT" erst seit August aktiv und hat in dieser Zeit bereits rund 80 Angriffe durchgeführt. Bei einer Ransomware-Attacke setzten Cyberkriminelle auf eine doppelte Erpressungsmethode: Daten werden entwendet und gleichzeitig die Systeme der angegriffenen Organisation verschlüsselt, sodass diese ihre Daten von den Angreifern zurückkaufen müssen. Ob Holcim eine solche Lösegeldforderung erhalten hat, ist nicht bekannt.

An der SIX notierte die Holcim-Aktie dennoch schliesslich 0,11 Prozent höher bei 71,18 CHF.

yz/uh

Zug (awp)

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.334 17.12.2027 146427186
Long 12.4983 20.11.2026 160676710
Long 7333.9995 18.12.2026 147182093
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.9108 17.12.2027 156034532
Short 7373.9995 20.11.2026 160008197
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.374 11.21 162066431
Long 12.4983 5.08 161893979
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9848 11.16 150389043
Short 9.9108 6.99 152989618
Short 26.1929 1.43 157689167
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -41.13 146215905
Long 8 -18.08 153812605
Long 12 -11.34 159924932
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Bildquelle: Holcim
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’566.72 19.51 S7BYUU
Short 15’887.49 13.78 S7WB3U
Short 16’473.97 8.94 SRB2PU
SMI-Kurs: 15’068.12 05.11.2026 10:02:39
Long 14’336.83 19.66 SYCPBU
Long 13’997.77 13.59 SWBSHU
Long 13’381.30 8.89 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Holcim AG 75.36 2.75% Holcim AG

Holcim am 03.11.2026

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