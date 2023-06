Holcim-Aktie: Bei Holcim tritt Martin Ebner als Aktionär in Erscheinung

Er hält zusammen mit seiner Frau Rosmarie via das Beteiligungsvehikel Patinex 3,13 Prozent am Unternehmen, wie einer Pflichtmeldung an die Schweizer Börse SIX vom Wochenende zu entnehmen ist.

Ebners Anteil ist laut der Meldung wegen einer Kapitalherabsetzung bei Holcim über die 3-Prozent-Schwelle gerutscht - und nicht wegen eines Zukaufs. An der letzten Holcim-Generalversammlung wurde die Vernichtung von bis zu 40 Millionen zurückgekaufter Namenaktien beschlossen.

Ebner hielt also schon bislang knapp 3 Prozent am Unternehmen, mit der Kapitalherabsetzung nahm nun das Gewicht von Ebners Aktienpaket zu. Bekanntlich lösten erst Anteile von über 3 Prozent eine Meldepflicht aus.

Weitere Grossaktionäre bei Holcim sind Thomas Schmidheiny mit rund 8 Prozent und Blackrock mit 4,9 Prozent.

