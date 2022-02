Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim Accelerator fordert Start-ups auf, nachhaltiges Bauen zu beschleunigen



01.02.2022 / 09:00



Der renommierte Entdecker und Umweltschützer Bertrand Piccard unterstützt Holcim beim diesjährigen Programm



Start-ups werden aufgefordert, Innovationen vom Recycling von Bau- und Abbruchabfällen bis hin zu umweltfreundlichen Baulösungen zu beschleunigen



Die Anmeldung ist bis zum 27. März möglich, das 6-monatige Programm läuft von Mai bis November 2022

Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % LafargeHolcim / Novartis / Swiss Re 115384531 65.00 % 9.30 % ABB / Geberit / LafargeHolcim 115384571 55.00 % 5.70 % Die dritte Ausgabe des Startup Accelerator Program von Holcim startet heute und fordert Start-ups auf, nachhaltiges Bauen mit disruptiven Lösungen zu beschleunigen. Start-ups aus der ganzen Welt sind eingeladen, sich für eine von neun Accelerator-Herausforderungen zu bewerben, die von Kreislaufbau bis hin zu grünen Baulösungen reichen. Die Veranstaltung wurde vom renommierten Schweizer Entdecker und Umweltschützer Bertrand Piccard mit einem Aufruf zum Handeln eröffnet, um sich als Unternehmen für den Planeten einzusetzen. Zu den neuen Partnern der diesjährigen Ausgabe gehören das in Frankreich ansässige Bauunternehmen Bouygues Construction und das führende britische Ingenieur Beratungsunternehmen Mott MacDonald. Das Spezialchemieunternehmen Sika, ein langjähriger Partner des Accelerators, wird auch dieses Jahr wieder teilnehmen. Jan Jenisch, CEO Holcim: 'Bei Holcim arbeiten wir mit Hunderten von Start-ups auf der ganzen Welt zusammen, um Innovationen für nachhaltiges Bauen zu beschleunigen. Das Holcim Accelerator Program ermöglicht es uns, mit den klügsten Köpfen der Welt in Kontakt zu treten, um disruptive Durchbrüche voranzutreiben. Ich lade die diesjährigen Start-ups ein, in allen Dimensionen des Bauens über den Tellerrand hinauszublicken, vom zirkulären Bauen bis hin zum intelligenten Gebäudedesign.' Bertrand Piccard, Gründer der Solar Impulse Foundation: 'Der Bauindustrie kommt eine Schlüsselrolle zu, um den Übergang unserer Welt zu Netto-Null zu beschleunigen. Der Accelerator von Holcim ist ein einzigartiger Inkubator für Start-ups auf der ganzen Welt, um Innovationen für unseren Planeten einzusetzen. Ich freue mich auf viele inspirierende Ideen in diesem Jahr.' Das Holcim Accelerator Programm im Jahr 2022

Das Holcim Accelerator Program steht Start-ups aus der ganzen Welt als wichtige Plattform für den Zugang zu Mentoring, Expertise und Expansionsmöglichkeiten offen. Start-ups haben einzigartigen Zugang zu Experten in neun Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Australien. Die Anmeldung für Teilnehmer ist bis zum 27. März möglich. Das Programm läuft zwischen Mai und November. Start-ups werden ihre Arbeit während des Demo Day von Holcim im Dezember 2022 präsentieren. Weitere Informationen zu den diesjährigen Challenges finden Sie unter https://www.holcim-accelerator.org/ Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem "Net Zero"-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist das Unternehmen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten Marken im Bausektor, darunter ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim und Lafarge. Holcim ist ein Unternehmen mit 70 000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Lösungen & Produkte. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den sozialen Medien LinkedIn und Twitter. Mehr zum Holcim Accelerator

Der Holcim Accelerator wurde 2018 lanciert und ist ein intensives 6-monatiges Programm zur Beschleunigung kohlenstoffarmer Innovationen entlang der Bauwertschöpfungskette. Ausgewählte Start-ups erhalten einzigartigen Zugang zu einer leistungsstarken Mischung aus geschäftlichem und technischem Know-how in verschiedenen Märkten und Regionen sowie zum Innovationszentrum von Holcim in Lyon und seinen hochmodernen Laborgeräten. In den vergangenen vier Jahren haben mehr als 20 Start-ups von dem Programm profitiert. Als Teil seines Open-Innovation-Ökosystems unter der Leitung von Holcim MAQER und dem Holcim Innovation Center arbeitet Holcim mit mehr als 120 innovativen Start-ups auf der ganzen Welt zusammen, um neue Technologien voranzutreiben, mit denen der Übergang unserer Welt zu Netto-Null beschleunigt wird. Weitere Informationen sind verfügbar unter holcim-accelerator.org sowie auf LinkedIn.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Ende der Medienmitteilungen