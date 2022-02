Holcim forscht an Batterie aus Beton

Zug (awp) - Der Zementkonzern Holcim hat mit der Erforschung einer neuartigen Energiespeichertechnologie auf Betonbasis begonnen. Mit an Bord sind der französische Energieversorger ENGIE und das französische Forschungsinstitut INSA Lyon, wie Holcim am Donnerstag mitteilte.

Ein besonderes Zementmaterial könne bis zu 300 Kilowatt Energie pro Kubikmeter aufnehmen, schreibt Holcim. Bei der anschliessenden Hydration, also der Anlagerung von Wasser am Zementleim, wird diese Energie in Form von Wärme wieder abgegeben. Dieser Zyklus liesse sich wie bei einer Batterie beliebig häufig wiederholen.

Ein Anwendungsszenarium sieht Holcim bei der Speicherung von erneuerbaren Energien in städtischen Wärmenetzen. Mittels der Technologie liesse sich etwa überflüssige Energie aus dem Netz speichern und bei Bedarf über einen sogenannten Hydrationsauslöser wieder abgeben.

Mit seinen Partnern wolle Holcim prüfen, wie die Lösung effizient in ein Wärmenetz sowie in die breitere Energieinfrastruktur integriert werden könne. Laut Holcim kann die Technologie eine Alternative zu herkömmlichen Batterien sein. Die Speicherlösung sei lokal, sicher, erschwinglich und auch recycelbar.

