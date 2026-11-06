Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates präsentierte Quartalsergebnisse

Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.61 NOK. Im Vorjahresviertel waren 1.29 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 129.0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133.8 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch