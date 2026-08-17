|
17.08.2026 06:37:00
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5.05 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates ein EPS von 2.78 NOK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 140.6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 146.2 Millionen NOK umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.