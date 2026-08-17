Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5.05 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Holand og Setskog Sparebank Primary Capital Certificates ein EPS von 2.78 NOK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 140.6 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 146.2 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch