Hokuyu Lucky mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hokuyu Lucky hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.47 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hokuyu Lucky 52.19 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Hokuyu Lucky mit einem Umsatz von insgesamt 9.36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1.53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch