HOKUYAKU TAKEYAMA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HOKUYAKU TAKEYAMA gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 8.44 JPY gegenüber 22.62 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.70 Prozent auf 77.22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch