Hokuto präsentierte Quartalsergebnisse

Hokuto veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.44 JPY gegenüber 43.43 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hokuto in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.34 Milliarden JPY im Vergleich zu 18.52 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch